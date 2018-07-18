Polis subayından gazeteciler için çirkin emir

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa Polis Müdürlüğü Adli Şubede görevli Polis Subayı, gazeteciler için emri altındaki polis memurlarına çirkin bir emir verdi. Bugün sabah Mağusa Kaza Mahkemesi’ne tutuklu getiren Müfettiş Muavini Halil Seven, mahkemenin arka kapısında görevini yapmaya çalışan basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı.

Tanıdığı olan zanlı Fırat Gazioğlu’nu korumaya çalışan Müfettiş Muavini Halil Seven, zanlının polis aracından indirilmesinin ardından basın mensuplarının görüntü almasını engellemek için emri altındaki polis memurlarına “Basın geçin üstünden” diyerek emir verdi. “Hırsızlık mal kabulü”, “Kanunsuz mal tasarrufu”, “Sahte beyanla kayıt temin etme” ve “Ruhsatsız köpek bulundurmak” suçlarıyla ilgili olarak tutuklanan zanlı Fırat Gazioğlu, bugün sabah tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polis, ağılında 3’ü Güney Kıbrıs’tan çalınan, 12’si ise ruhsatsız olan toplam 15 köpek bulunduran zanlı Gazioğlu’nun tahkikat maksatları bakımından 1 gün süreyle tutuklu kalmasını talep ederken, Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları ise tahkikatın tamamlandığına bulgu yaparak zanlı Gazioğlu’nu teminatla serbest bıraktı.