Polis, suçlulara göz açtırmıyor

Polis, 10 Nisan-15 Mayıs arasında 1 katle teşebbüs, 1 soygun, 4 ev/bina açma, de 22 hırsızlık olmak üzere toplam 26 olayı aydınlatıp faillerini adalete teslim ettiğini açıkladı.

Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’ne 2020'de 1063 olan başvuru sayısı, bu yıl 30 Mayıs'a kadar 375.

Halkının huzur ve güvenliği için mesai mevhumu gözetmeksizin tüm unsurları ile 7/24 görev yapan Polis Teşkilatı, kurumlar arası işbirliği ve halkımızın desteği ile yasalara uymayarak halkımızın huzurunu bozan kötü niyetli suç işleyen şahıslara göz açtırmamaya devam ediyor.

10 Nisan – 15 Mayıs 2021 tarihleri arasında KKTC genelinde vuku bulan;

1 Katle Teşebbüs,

1 Soygun

4 Ev/Bina Açma

22 Hırsızlık

Olmak üzere toplam 26 olay titiz bir çalışma ile aydınlatılmış olup failleri adalete teslim edilmiştir.

Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’ne KKTC genelinde;

2020 yılında toplam 1063,

01 Ocak - 30 Mayıs 2021 tarihleri arasında ise polise toplam 375 başvuruda bulunulmuştur.

Bu süreçte Polis Teşkilatı ile işbirliği içerisinde olup polise yardımcı olan Devletimizin tüm kurum, kuruluşlarına ve bilhassa siz değerli halkımıza teşekkür eder, Polis Teşkilatına olan desteğin devam edeceğine inancımızı yineleriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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01/06/2021 12:12