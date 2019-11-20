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Polis sürücüleri uyardı

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20/11/2019

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Polis sürücüleri uyardı

Yol bakım ve tamir çalışmalarından dolayı İnönü  - Vadili anayolu ile Çayırova yolunun Gazimağusa istikameti yarın sabah trafiğe kapatılacak.

Polisten yapılan açıklamaya göre, İnönü  - Vadili anayolu, yol bakım ve tamir çalışmaları yapılacağından yarın, sabah saat 08.00 'dan itibaren trafiğe açık olmayacak. Ulaşım alternatif köy yollarından sağlanacak.

Gazimağusa - Karpaz anayolunda Çayırova’ya dönen yolun Mağusa istikameti de yol bakım ve tamir çalışmaları nedeniyle yarın sabah kapatılacak. Trafik, Çayırova içerisinden verilecek.

Polis, bu güzergâhları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

20/11/2019 19:21
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TAGS: Polis sürücüleri uyardı, haber, kıbrıs,
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