Polis tarafından aranan zanlı Pile’de yakalandı

KKTC Polisi tarafından aranmakta olan M.T'nin (E-37), ara bölgede bulunan karma yerleşim yeri olan Pile köyünde olduğunun tespit edilmesi üzerine, bugün saat 12:00 sıralarında Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı yaptığı açıklamada, geçmiş yıllarda KKTC’de işlemiş olduğu suçlardan dolayı mahkeme emri gereğince zanlı olarak aranmakta olan KKTC vatandaşı M.T.(E-37)’nin, kanunsuz yollardan GKRY Bölgesine geçiş yaptığı ve defalarca GKRY Bölgesinden KKTC’ye uyuşturucu ithali yaptığı yönünde bilgi temin edildiğini belirtti.

Açıklamada, “bu bağlamda "Uyuşturucu Madde İthali, Satış ve Tasarrufu, Birinci Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal, Kasti Hasar, Tecavüzi Alet Taşımak ve Mahkeme Emrine Riayetsizlik" suçlarından KKTC Polisi tarafından aranmakta olan M.T.(E-37)’nin, ara bölgede bulunan karma yerleşim yeri olan Pile köyünde olduğunun tespit edilmesi üzerine, bugün saat 12:00 sıralarında Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Pile’de gerçekleştirilen operasyon sonucu tutuklandı.” denildi.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılan zanlının mahkeme tarafından üç gün süreyle soruşturma maksatlı poliste tutuklu kalmasına emir verildiği kaydedildi.

Açıklamada Polis Genel Müdürlüğü olarak, operasyon kapsamında, KKTC Polis Genel Müdürlüğü ekiplerine destek veren BM Barış Gücü Yetkilileri ile zanlının okul çağındaki çocuklarına sosyal hizmet desteği sağlayan KKTC Sosyal Hizmetler Dairesi yetkililerine işbirliklerinden dolayı teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verildi.

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07/10/2022 20:52