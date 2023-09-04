Polis: Tehdit mesajları gelmeye devam etti

Lefkoşa’da meydana gelen “Çalmak kastıyla tehditle mal isteme”, “Mülke Tecavüz”, “Şiddet tehdidi” ve “Kasti hasar” suçlamalarıyla tutuklanan Halil Çokan (E-25), Muhammet Polat (E-27), Muhammet Kaya (E-31) ve Enes Baturay (E-19) dün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Lefkoşa Adli Şube’de görev yapan polis çavuşu Mustafa Özmüezzin mahkemede olguları aktararak, 4 gün ek süre istedi.

Özmüezzin, 30 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.30'da Lefkoşa’nın Yenişehir bölgesinde finans alanında faaliyet gösteren bir iş yerine giden kimliği meçhul üç erkek şahsın, konu işletmede eğitim müdürü olarak görev yapan çalışana, o sırada iş yerinde bulunmayan genel müdürü defalarca sorup, aranmasını istedikten sonra genel müdüre ulaşamamaları üzerine çalışanın masasının üzerinde bulunan bilgisayar monitörüne kasten ve kanunsuz bir şekilde yumruk atıp, kırdıklarını söyledi. Özmüezzin, zanlıların çalışana, “Biz üç kişiyiz, tekrar geleceğiz” deyip, işletmeden ayrıldıklarını aktardı. Polis çavuşu Özmüezzin, akabinde işletme sahibinin kullanımında bulunan Whatsapp hattına birçok yabancı hattan yazılı ölüm tehdidi mesajı geldiğini, işletme sahibinden 20 bin Amerikan Doları para istediklerini ve parayı vermediği takdirde iş yerine gönderilen kişilerin her geçen gün artacağını yönünde konuşmalar yapıldığını anlattı. Polis çavuşu Özmüezzin, işletme sahibinin şikayetçi olduğuna dair ifade verdiği esnada dahi zanlıların, tehditle para istediğini ve kendisinin de bu görüşmeye tanık olduğunu açıkladı. Polis, kamera görüntülerinin incelendiğini, iş yerine giden Halil Çokan, Muhammet Polat, Muhammet Kaya ve Enes Baturay’ın tespit edilerek, 31 Ağustos 2023 tarihinde tutuklandığını belirtti.

Polis çavuşu Özmüezzin, zanlıların 1 Eylül 2023 tarihinde mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde çevre kamera görüntülerinin temin edildiğini, 3 zanlının cep telefonlarının emare alındığını ancak zanlı Halil Çoktan’ın cep telefonuna ulaşamadıklarını söyledi. Polis, Çoktan’ın önce telefonunu Muhammet Polat’a verdiğini söylediğini daha sonra ise Girne’de kırıp attığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının cep telefonunu attığı yerde arama yapıldığını ancak emareye ulaşamadıklarını belirtti. Polis memuru, meseleyle ilgili ses kayıtları olduğunu, bu kayıtların uzmanlar tarafından inceleneceğini açıkladı.

Polis çavuşu, zanlılar tutuklandıktan sonra şikayetçi işletme sahibine mesajlar gelmeye devam ettiğini, mesajlarda, “Polise gittin, bu olay burada kalmayacak” ifadelerinin yer aldığını açıkladı. Özmüezzin, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini, mesele ile ilgili aranan 2 kişi olduğunu ifade ederek, zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmalarına emir verdi. (Kamalı Haber)