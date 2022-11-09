Polis telefon hattında arıza

Polis Basın Subaylığı, Esentepe Polis Karakolu'nun mevcut telefon hattının devre dışı kaldığını bildirerek, arıza giderilinceye kadar Karakol’a ulaşılabilecek telefon numaralarını duyurdu.

Açıklamada, “Esentepe bölgesinde telefon hatlarında meydana gelen arızadan dolayı, Esentepe Polis Karakolu'na ait mevcut telefon hattı devre dışı kalmıştır. Arıza giderilinceye kadar Esentepe Polis Karakolu'na 0392 81 52 125, 0392 81 52 014 veya 155 Polis Hattından ulaşılması önemle rica olunur” denildi.

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09/11/2022 11:17