Polis trafik konusunda uyardı!

Polis Genel Müdürlüğü Trafik Müdürlüğü basın duyurusu ile 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı öncesi uyarılarda bulundu.

Okulların açılmasıyla, yoğun olan trafik akışının okul giriş ve çıkış saatlerinde daha da yoğunlaşacağına işaret edilen duyuruda, trafikte yaşanacak olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla yetkili diğer kurum ve kuruluşlar yanında Polis Genel Müdürlüğü tarafından da gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

Trafik eğitiminin ailede başladığının unutulmaması gerektiğine vurgu yapılan duyuruda, çocukların trafikteki davranışları konusunda eğitilmesi ve çocukların daima büyüklerini örnek aldıkları bilinciyle çocuklara örnek olunmasının önemine işaret edildi.

Duyuruda, “Çocuklarımızı okula bırakırken veya okuldan alırken, okul kapıları önüne araçlarımızı park edip giriş-çıkış kapıları önünde yığılmalara sebep olunmamalı ve trafiği tehlikeye sokacak ortamlar yaratılmamalıdır” ifadelerine de yer verildi.

(BRT)