Polis uyardı: Geçitköy bölgesine kesinlikle gitmeyin

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30/01/2024

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Polis uyardı: Geçitköy bölgesine kesinlikle gitmeyin

Yağışlar nedeniyle taşan Geçitköy deresi konusunda polis yeni uyarıda bulundu.

Çamurlu sel sularının yol içerisinden akması nedeniyle trafiğe kapatılan Çamlıbel - Girne ana yolunun Çamlıbel - Tepebaşı kavşağı ile Kayalar Yolu kavşağı arasında kalan kısmının kesinlikle kullanılmaması istendi.

Polis, araç trafiğine kapatılmasına rağmen alternetif güzergahlardan bölgeye bazı araçların gittiği gözlemlendiğine işaret ederek, yolun güvenli olmamasından dolayı Lapta ve civar yerleşim yerlerinden bu bölgeye kesinlikle gidilmemesi uyarısında bulundu.

Öte yandan, ağaç devrilmesi sonucu araç  trafiğine kapatılan Kuzucuk - Boğaziçi ana yolu, temizlendikten sonra trafiğe açıldı.

30/01/2024 21:14
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TAGS: polis, geçitköy
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