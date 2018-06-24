Polis uyardı! Sahte paralara dikkat!

22-23.06.2018 tarihlerinde, Gazimağusa’da iki farklı iş yerine giden iki şahıs tasarruflarında bulunan sahte 200 TL’lik banknotları yapılan alışverişlere karşılık işyerlerine vermek suretiyle tedavüle sürmüşlerdir.

Tedavüle sürülen 200 TL’lik banknotların seri numaraları D 252736815, D 252 736850, D 252 736855, D 252 736851, D 252 736856, D 252736817, C 411840511, C 411848519, C 411881552 ve 100’lük sahte banknotların seri numaraları C 885532721, C 885 542 731 ve C 885 556 745’dir.

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde yukarıda belirtilen seri numaralı 200’lük ve 100’lük “Türk Lirası” cinsi para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.