Polis uyardı: “Zamanında alınan tedbirler felaketi önler”

Polis, zamanında alınan tedbirlerin özellikle yangınla ilgili felaketi önleyeceğini hatırlattı.

Sigara izmaritinin tamamen söndürüldüğünden emin olunması, araçların bakımlarının zamanında yaptırılması, gaz kaçağı durumunda elektrik prizlerinin açılmaması, çoklu prizlere ütü, buzdolabı ve fön makinesi gibi fazla akım tüketen cihazların takılmaması, ocak üzerinde alev alan tencere veya tavaya suyla müdahale edilmemesi gibi uyarılara yer verilen polis açıklaması şu şekilde:

“Sigara izmaritlerinin tamamen söndüğünden emin olmadan çöp bidonları içerisine, yanabilecek madde veya malzemeler üzerine atmayınız.

Özel araçlar, tarımsal araçlar, toplu taşıma araçları ve akaryakıt taşıyan araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız; meydana gelecek olan yakıt sızmalarını, kısa devreleri ve egzozlardan çıkan kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyecektir.

Herhangi bir gaz kaçağı olduğunu düşündüğünüz anda elektrik prizlerini açmayınız ve içeride biriken gaz sıkışması nedeni ile kesinlikle kıvılcım oluşturabilecek bir alet ile (cep telefonu, fener vb. gibi) içeriye girmeyiniz. Elektriği şalterden kapatın, kapı ve pencereli açın son olarak ise bir süpürge alarak ortamdaki biriken gazın dışarıya tahliyesini sağlayınız.

Evlerimizde ve iş yerlerimizde kullandığımız çoklu prizlere fazla akım tüketen cihazların (ütü, buzdolabı ve fön makinesi vb.) takılmasının yangın riskini artıracağını unutmamalıyız.

İş yerinizi ve konutunuzu herhangi bir yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.

İş yerleriniz ve konutlarınızda elektrik tesisatlarında aşırı yüklemeden dolayı meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacı ile elektrik tesisatlarınızın kontrolünü uzman kişilere yaptırınız.

Faal durumdaki ocak üzerinde unutulan tavanız alev alırsa, panik yapmayın ilk olarak ocağın altını kapatın, varsa yangın söndürme cihazınız ile müdahale ediniz, yoksa bir bezi ıslatıp sıktıktan sonra, tavanın üzerini bez ile örtün, hava ile temasını kestiğiniz için yangın sönecektir. Kesinlikle su ile müdahale etmeyin, su yangının daha fazla büyümesine sebep olmaktadır.

Araçlarınızın içerisinde ve evlerinizde 2 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.

Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.”