Polis: Uyuşturucuyu kendi için ayırdığını itiraf etti

Gönyeli’de gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucuyla tutuklanan Ömer Bor bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ertu Akşahoğlu mahkemede olguları aktardı. Polis, 27 Aralık 2023 tarihinde Cürümleri Önleme Şubesi ve Narkotik ekiplerin, Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde bulunan zanlıya ait ikametgahta arama yaptığını söyledi. Polis, evde yapılan aramada 32 gram hintkeneviri, hassas terazi ve uyuşturucu geliri olduğu düşünülen bin 600 TL para bulunduğunu açıkladı. Polis, tutuklanan zanlının uyuşturucu maddeyi 23 Aralık tarihinde aranan bir şahıstan bin euro karşılığında 56 gram olarak aldığını, 14 gramını satıp 9 bin TL gelir elde ettiğini, geriye kalan kısmı ise kendi içimi için ayırdığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlının “uyuşturucu alma, verme ve tasarrufu” suçlarından aleyhine getirilen davaları kabul etmediğini belirtti. Zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ve sabıkası bulunmadığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Kamalı Haber)