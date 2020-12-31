Polis vatandaşları uyardı!

Polis Genel Müdürlüğü, bu akşamdan itibaren sokağa çıkma yasağının başladığına dikkat çekerek sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuaat çerçevesinde yasal işleme gidileceğini hatırlattı.

Polis Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şöyle: "Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin, artan Covid-19 vaka sayıları nedeniyle aldığı kararlar doğrultusunda, 31/12/2020 tarihinden 04/01/2021 tarihine kadar (her iki tarih dahil) gece saat 22.00 ‘dan itibaren sabah 05:00’a kadar geçerli olacak şekilde sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verilmiştir. Bu uygulamadan sağlık çalışanları, emniyet mensupları ve görevde olan kişiler muaf tutulacaktır.

Tüm halkımızı alınan kararlara uymaya davet eder, sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuaat çerçevesinde yasal işleme gidileceğini bir kez daha hatırlatırız."

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31/12/2020 12:40