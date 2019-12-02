Polis vatandaşları uyardı!

Polis, vatandaşları yangına karşı tedbirli olma konusunda uyararak, alınması gereken önlemlerle ilgili açıklama yaptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, yangınların, maddi ve manevi değerleri yok ettiği, telafisi zor veya imkansız kayıplara neden olduğu kaydedildi.

Yangınların genelde çoklu priz kullanımındaki hatalar, şömine bacasıyla kebapçı bacalarının temizliğinin yapılmaması ve odun sobalarının temizliği sonrası çıkan kömürlerin çöp bidonlarına dökülmesinden çıktığı da belirtildi.

“TÜP BAĞLANTI HORTUMLARINI KONTROL EDİN”

“Hiç kimsenin arzu etmediği olaylarla karşılaşmamak için, tedbirler alınması tavsiye olunur” denilen polis açıklamasında şunlar kaydedildi.

“Gaz ocakları ve gazla çalışan sobaların tüp bağlantı hortumlarını, yılda bir kaç kez sabun köpüğü kullanarak sızdırma testine tabi tutunuz. Yıpranmış olması halinde yenisi ile değiştiriniz. Ayrıca hortum uçlarına muhakkak kelepçe takınız.

“GAZ KAÇAĞINDA İLK ÖNCE ANA ŞALTERDEN ELEKTRİK AKIMINI KESİN”

Evde gaz kokusu hissedildiği zaman kesinlikle elektrik düğmelerini ve bunun gibi kıvılcım çıkarabilecek malzemeleri çalıştırmayın. Bu durum herhangi bir patlama veya yangına sebebiyet verebilir. Herhangi bir gaz kaçağında ilk önce ana şalter elektrik akımını kesip, daha sonra ev veya işyerinizin kapı ve pencerelerini açıp ortamı iyice havalandırınız.

“BACALARI EN AZ YILDA BİR KEZ TEMİZLEYİNİZ”

Ev ve işyerlerinde kullanılan şömine ve odun sobalarının bacalarını en az yılda bir kez temizleyiniz ve çıkan kömürleri çöp bidonlarına dökmeyiniz. Baca boyunun çatıdan en az bir metre yukarıda olmasına dikkat ediniz.

Ev ve iş yerlerinde ısınmak için yaktığınız şömine, soba ve klima cihazlarının önlerinde veya yakın çevrelerinde yanıcı eşya bulunmamasına dikkat ediniz, şömine önlerine koruyucu kalkan koyunuz.”

“CİHAZLARIN FİŞLERİNİ, PRİZLERDEN ÇIKARTINIZ”

Elektrik kesintilerinde, elektrik akımı ile çalışan cihazların fişlerini, prizlerden çıkartınız. Ayrıca belirli zamanlarda sürekli takılı olan fişleri çıkartıp temizleyiniz böylece fişte meydana gelebilecek oksitlenme önlenmiş olacaktır.

“FAZLA AKIM ÇEKEN CİHAZLARI UZATMA KABLOSUYLA KULLANMAKTAN KAÇININ”

Elektrik tesisatına aşırı yüklenme yapmamak için elektrikle çalışan cihazları ayni anda devreye koymayınız. Ayrıca çoklu prizlerde aynı anda birden fazla cihaz çalıştırmaktan kaçınınız. Fazla akım çeken (tost makinesi, ütü, ısıtıcı, kaloriferli soba vb.) cihazları uzatma kablosuyla kullanmaktan kaçınınız ve bu tür fazla akım çeken cihazları direk elektrik fişine takarak kullanmaya özen gösterin.

“ÇAMAŞIR-BULAŞIK MAKİNESİ, TELEVİZYON, BİLGİSAYAR GİBİ CİHAZLARI EVDEN AYRILIRKEN VEYA UYKU SAATLERİNDE ÇALIŞTIRMAYIN”

Elektrikle çalışan cihazları (çamaşır-bulaşık makinesi, televizyon, bilgisayar gibi.) evden ayrılırken veya uyku saatlerinde çalıştırmayın.

Çocukların, ateş veya kibritle oynamamaları için dikkatli olunuz.

“EVDE YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI BULUNDURUNUZ”

Tüm bu önlemlere rağmen evde, çıkması muhtemel bir yangında ilk müdahalede kullanılmak üzere Kuru Kimyevi Toz veya Karbondioksit tipi yangın söndürme cihazı bulundurunuz.”

“YANGIN VEYA BELİRTİSİNİ GÖRDÜĞÜNÜZDE 199’U ARAYIN”

Yangın veya belirtisini görmeniz halinde, derhal 199 numaralı itfaiye acil telefonunu arayınız.

02/12/2019 17:49