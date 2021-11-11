Polis ve itfaiye memurluğu alımına yönelik sınav tarihlerinde değişiklik

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11/11/2021

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Polis ve itfaiye memurluğu alımına yönelik sınav tarihlerinde değişiklik

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Polis Genel Müdürlüğü, polis memurluğu ve itfaiye memurluğu alımına yönelik sınav tarihlerinde değişiklik olduğunu duyurdu.

Polis Hizmetleri  Komisyonu tarafından,     17    Eylül    2021    tarihinde yapılan münhal duyurusunda (105 Erkek Polis Memuru, 20 Bayan Polis Memuru ve 25 İtfaiye Memuru) belirtilen sınav tarihleri aşağıdaki şekilde değiştirildi:

“Polis/İtfaiye Spor Sınavı 16-17 Kasım, yazılı yarışma sınavı  18 Kasım, sözlü yarışma sınavı ise 19-20-21 Kasım”

 

11/11/2021 18:27
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TAGS: Polis ve itfaiye memurluğu alımına yönelik sınav tarihlerinde değişiklik
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