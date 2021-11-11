Polis ve itfaiye memurluğu sınav tarihleri değişti
11/11/2021
Polis ve itfaiye memurluğu sınav tarihleri değişti. Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından, 17 Eylül 2021 tarihli münhal duyurusunda (105 Erkek Polis Memuru, 20 Bayan Polis Memuru ve 25 İtfaiye Memuru) belirtilen sınav tarihlerinde değişiklik yapıldı. Sınavlar ile ilgili yeni tarihler aşağıdaki yer almaktadır.
POLİS / İTFAİYE SPOR SINAVI
Sınav Tarihleri
16-17 Kasım 2021
POLİS / İTFAİYE YAZILI YARIŞMA SINAVI
Sınav Tarihi
18 Kasım 2021
POLİS / İTFAİYE SÖZLÜ YARIŞMA SINAVI
Sınav Tarihleri
19-20-21 Kasım 2021