Polis ve itfaiye memurluğu sınav tarihleri değişti. Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından, 17 Eylül 2021 tarihli münhal duyurusunda (105 Erkek Polis Memuru, 20 Bayan Polis Memuru ve 25 İtfaiye Memuru) belirtilen sınav tarihlerinde değişiklik yapıldı. Sınavlar ile ilgili yeni tarihler aşağıdaki yer almaktadır.

POLİS / İTFAİYE SPOR SINAVI

Sınav Tarihleri

16-17 Kasım 2021

POLİS / İTFAİYE YAZILI YARIŞMA SINAVI

Sınav Tarihi

18 Kasım 2021

POLİS / İTFAİYE SÖZLÜ YARIŞMA SINAVI

Sınav Tarihleri

19-20-21 Kasım 2021

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11/11/2021 15:48