Polis ve itfaiyecilerin sınavında usulsüzlük tespit edildi

Rum Polis Teşkilatı tarafından 2020 yılın Ağustos ayında gerçekleştirilen ve 75 polis ile 25 itfaiye memurunun alımıyla sonuçlanan sınavlarda usulsüzlük yapıldığı tespit edildi.

Politis ve diğer gazeteler, Rum Polis Teşkilatı’nın 2020 yılı Ağustos ayında işe aldığı 75 polis ve 25 itfaiye memuru sınavlarında kanunlara aykırı uygulamalar yapıldığının tespit edilmesi üzerine, işe alınan toplamda 100 kişinin dünden itibaren yeniden sivil statüye döndüklerini yazdılar.

Gazete, Rum Mahkemesi’ne yapılan şikayet sonrasında mahkemenin işe alımları iptal ettiğini, iptal kararının gerekçesinde ise, polis ve itfaiyeci münhallerine başvuran ve işe alınan bazı kişilerin spor testlerini geçmeden, geçenlerin katılabileceği ikinci aşama olan psikolojik testlere tabi tutuldukları, bu testi geçen kişilerin sonradan spor testine sokulduklarını vurguladı.

Habere göre alım sürecinde yaşanan bir diğer usulsüzlük ise, psikolojik testlerin yapılması için Yunanistan’dan özel bir şirketle anlaşma yapılması oldu.

Özel bir şirketin bu testleri yapmakla yetkilendirilmesinin yasadışı olduğu vurgulanan haberde, Rum polis teşkilatının dünden itibaren boşalan kadrolara yeniden alım yapabilmek için süreci en baştan başlatması gerekeceği de belirtildi.

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04/11/2021 14:32