Polis yeterlilik sınav sonuçları açıklandı

Yeterlilik sınavında başarılı olanlar, 8 Ağustos Cumartesi yazılı İngilizce sınavına katılacak.



Polis Örgütüne alınacak olan polis adayları için yeterlik sınavı, bugün Lefkoşa’da Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda gerçekleşti. Yeterlik sınavında başarılı olanlar ile yüksekokul ve üniversite mezunu müracaatçılar 4 Ağustos 2018 Cumartesi tarihinde yazılı İngilizce sınavına katılacak.



POLİS YETERLİLİK SINAV SONUÇLAR