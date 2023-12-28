Polis, yılbaşı gecesi dikkat edilmesi gerekenleri paylaştı

Polis Genel Müdürlüğü, yeni yıl kutlamalarının huzur ve güven ortamında yaşanabilmesi için tüm emniyet ve trafik tedbirlerini üst seviyeye çıkardıklarını duyurarak, halkın da kişisel tedbirlerini alması çağrısında bulundu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, “155 Polis İmdat, 156 Narkotik” ve “199 İtfaiye” telefon hatlarının 24 saat hizmette olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşmemesi için alınması gereken tedbirler şöyle sıralandı:

“Alkollü içki tesiri altında olduğunuz sürüce araç kullanmayınız. Gerekirse alkollü içki tüketmemiş bir yakınınızdan yardım talep edin, taksi hizmetinden faydalanın veya polisi arayın.

Süratli araç kullanmayın. Trafikte önceliğiniz; ‘Sürat yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak’ olsun.

Hayatımızın hiçbir zamanında elimizden bırakmadığımız ancak, sürüş esnasında dikkati dağıtarak trafik kazasına sebep olan cep telefonları ile ilgili bağlantımızı araç kullanırken tamamen kesmeli, cep telefonu ile konuşmamalı ve mesaj yazıp okumamalıyız.”

“Emniyet kemeri hayat kurtarır”

Açıklamada, ağır yaralanmalı ve ciddi hasarlı trafik kazalarında emniyet kemerinin hayat kurtardığına dikkat çekilerek, Emniyet Kemer Yasası’nda yer alan maddeler şu şekilde aktarıldı:

“Çocuk araç koltuğu bulunmayan motorlu araçlarda, 3 yaşından küçük çocukların taşınması yasaktır.

Boyları 135-150cm arasında olan çocukların, motorlu araçların arka koltuğunda oturup emniyet kemeri takması ve boyları 135 cm’den kısa olan çocukların ise arka koltuğa monte edilecek çocuk araç koltuğunda emniyet kemeri takması zorunludur.

Boyları 150 cm’den kısa olan çocukların, motorlu araçların ön koltuğuna oturması yasaktır.”

Açıklamada, motosiklet tipi (motorlu üç tekerlekli, motobisiklet ve ATV dahil) araçları kullanan sürücüler ve yolcuların, can güvenliklerini sağlamak amacıyla “koruyucu kask” takmalarının da zorunlu olduğu hatırlatıldı, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullananlar ile trafik kurallarına uymayanların çekinmeden Polise ihbar edilmesi gerektiği kaydedildi.

“Yeni yıl kutlamalarında ateşli silah kullanmayın”

Açıklamada, yeni yıl kutlaması sırasında ateşli silahların da kullanılmaması uyarısında bulunularak, kullanmanın suç olduğuna ve polise bildirilmesi gerekliliğine dikkat çekildi.

Evden ayrılırken de güvenlik sistemlerinin kontrol edilmesi, varsa güvenlik kamerası sisteminin aktif ve çalışır durumda olduğuna bakılması, kapı ile pencerelerin mutlaka kilitlenmesi çağrısında bulunularak, elektrikle çalışan cihazların riskleri de vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bizleri ve halkımızı derin üzüntüye boğan, ülkemizi maddi ve manevi kayıplara uğratan trafik kazalarının önlenmesinde polis-halk işbirliğine son derece önem veriyoruz. Bu bilinçle, siz değerli halkımızın trafikte polise her zaman yardımcı olacağına yürekten inanıyoruz.

Sevincinizin üzüntüye dönüşmemesi ve istenmeyen üzücü olayların yaşanmaması en büyük dileğimizdir. Bu vesileyle, siz değerli halkımızın yeni yılını içtenlikle kutlar, 2024 yılının halkımıza, devletimize ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz.”