Polis: Zanlı aracı kurşunlarken görüntüleri var

Lefkoşa’da park halindeki araca iki el ateş açtıktan sonra kaçmaya çalışırken, Ercan Havaalanı’nda düzenlenen operasyonla tutuklanan Abdulkadir Yavuz ile kurşunlanan aracın sahibini tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanan Oktay Felek bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis çavuşu Aygün Karagil mahkemede olguları aktardı. Polis, 27 Aralık 2023 tarihinde saat 06.51 raddelerinde Lefkoşa'da Akın Başak Sokak Selba Homes Forest Park B Blok park yerinde bulunan ve sorumluluğu Bilal Tula'da olan NZ 417 plakalı aracın sağ arka kapı kısmına ateşli silah ile iki el ateş edildiğini söyledi. Polis, saat 08.00'de olayın polise rapor edildiğini, yapılan incelemede olay mahallinde iki adet boş kovan ve iki adet deforme olmuş çekirdek bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis, müşteki Bilal Tula'dan temin edilen ifadesinde, 13 Aralık 2023 tarihinde Oktay Felek'in kullanımında bulunan telefonun whatsapp uygulaması üzerinden müştekinin kullanımında bulunan whatsappı arayarak, “iş yerine ait aracı satıp, parayı bana vereceksin, oturduğum yerden seni vurdururum" dediğini söylediğini aktardı. Polis, olay yerinde yapılan geniş çaplı araştırma ve soruşturma neticesinde olayın kiralık plakalı koyu renk Mazda axela model bir araç kullanıcısı tarafından yapıldığının tespit edilerek gerek güvenlik kameralarından gerekse Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri kayıtlarından yapılan inceleme ve kontrollerde olaya karışan aracın ZRE 198 plakalı olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Polis, araç ile ilgili olarak bölgede yapılan geniş çaplı araştırma neticesinde Lefkoşa'da terminal içerisinde terk edilmiş vaziyette bulunduğunu söyledi. Polis, aracın içeresinde yapılan araştırmada H26286 seri numaralı HS-9 marka 9 mm tabanca ve 32 adet canlı 9mm mermi bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, yapılan soruşturmada zanlının olay sırasında kullanmakta olduğu eldivenleri terminal bölgesinde bir tırın altına atmış olduğunun tespit edilerek konu eldivenlerin emare olarak alındığını, olay sırasında takmış olduğu bereyi atmış olduğu çöp varilinin tespit edilerek konu berenin emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma neticesinde zanlının taksi aracılığı ile Ercan Havaalanına gittiğini, isminin Abdulkadir Yavuz olduğunu, THY'nin TK961 sefer sayılı uçuşu ile KKTC'den ayrıldığını tespit ederek, uçağın aprona tekrar inişi sağlanarak zanlının tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının yapılan sorgusunda ismini vermediği bir şahıs tarafından İstanbul- Türkiye'den Bilal Tula'yı ayaklarından vurmak amacı ile Kıbrıs’a gönderildiği, silah ve mermilerin kendisine konumu atılan araç ile birlikte KKTC'de bilmediği birileri tarafından temin edildiğini, kendisinin müştekiyi vurmaktan vazgeçtiği için sadece araca ateş ettiğini itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlının giriş çıkış kayıtlarından yapılan kontrolde KKTC'ye ilk kez 20 Aralık 023 tarihinde giriş yaptığını, 23 Aralık 2023 tarihinde ise çıkış yaptığını ve son kez 25 Aralık 2023 tarihinde KKTC'ye giriş yaptığını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, daha sonra zanlı Oktay Felek’in tutuklandığını ancak suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Polis, her iki zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde 4 ifade alındığını ve 8 kamera görüntüsü temin edildiğini açıkladı. Polis, yapılan soruşturmada olayda kullanılan aracın Yusuf Tuncel tarafından kullanıldığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Tuncel’in 21 Aralık’ta ülkeye geldiğini, 24 Aralık’ta çıkış yaptığını tespit ettiklerini söyledi. Polis, emare alınan silah ve mermilerle ilgili balistik inceleme yapılacağını açıkladı. Polis, zanlı Yavuz’un 20-23 Aralık tarihleri arasında ülkede ne yaptığının, KKTC'de silah, mermi ve araç temini yapanların kimler olduğunun araştırılacağını söyledi. Polis, zanlının aracı kurşunlarken, görüntülerinin olduğunu belirterek, 7 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 7gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi. (Kamalı Haber)