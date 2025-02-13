Polis: Zanlı itiraf içerikli gönüllü ifade verdi

Gönyeli’de meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan Meve Kandiş bugün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Duran Dal mahkemede olguları aktardı.

Polis, 15 Ocak 2025-4 Şubat 2025 tarihleri arasında Gönyeli'de M.A.’ya ait ikametgah içerisinde çocuklara bakıcılık yapan zanlının ikametgahın üst kat yatak odası elbise dolabı içerisinde çelik kilitsiz kasa içerisinde muhafaza edilen 123 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını, 28 bin TL,350 Euro nakit parayı çaldığını söyledi. Polis, zanlının Gönyeli'de tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını ifade etti. Polis memuru, zanlının çantasında yapılan aramada 5 adet çeyrek altın, bir adet İngiliz lirası, bin 450 euro para tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Zanlının tutuklandığını ve itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini söyleyen polis, zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak toplam 8 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde çaldığı altınları Girne’de iki ayrı kuyumcuya sattığını, 28 bin TL’yi de yine Girne’deki bir dövizcide euroya çevirdiğini söyledi. Polis, söz konusu kuyumcuların ve döviz bürosunun kamera kayıtlarının incelenerek, zanlının altınları satarken görüldüğünü söyledi. Sokuşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının ailesinin KKTC’de yaşadığını, zanlının da 11 Ocak 2025 tarihinde ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve haftada bir gün ispa-ı vücut yapmasına emir verdi. (Kamalı Haber)