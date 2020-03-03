Polis: Zanlı suçunu itiraf etti

Eşinin kahvesine cinsel gücü artırıcı jel koyup içirmek isteyen ayrıca kimlik kartlarını çalan zanlı İbrahim Koska tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru, zanlı İbrahim Koska’nın 28 Şubat'te eşi E.K.’ya ait araç içerisindeki çantada TC nüfus cüzdanı ve KKTC kimlik kartını çaldığını, 1 Mart ve 2 Mart tarihlerinde ise eşine hazırladığı kahve içerisine cinsel gücü artırıcı jel koyup eşine içirmek istediğini söyledi.

İTİRAF ETTİ

Polis, zanlının gönüllü ifade vererek, eşinin fincanına cinsel gücü artırıcı jel koyduğunu itiraf ettiğini mahkemeye aktararak, kimlik kartlarının da zanlının tasarufunda bulunduğunu açıkladı

3 ÇOCUK BABASI İŞSİZ

Polis, zanlının KKTC ve TC vatandaşı olup, 3 çocuk babası ve işsiz olduğunu belirtip, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 7 bin 500 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı iki kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve belirtilen ikamet adresinden izinsiz ayrılmaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

03/03/2020 16:39