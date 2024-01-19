Polis: Zanlının deport edilmesi için yazı hazırlanacak

Lefkoşa’da meydana gelen darp, rahatsızlık, uygunsuz tavır ve hareket suçlarından tutuklanan Yunanistan vatandaşı Theodoros Lazarıotıs dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Hasan Çelik mahkemede olguları aktardı. Polis, 18 Ocak 2024 tarihinde, saat 11:15 sıralarında, zanlının Lefkoşa’da Lokmacı Kara Geçiş Kapısından KKTC’ye giriş yaptıktan sonra Arasta sokakta bulunduğu sırada, bir şahsa vurabilecek mesafeden yumruk vurmaya çalışarak darp edip,yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdiğini söyledi. Polis, olayın ardından tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, çevre güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini, zanlının kimliği henüz tespit edilemeyen birçok şahsı darp ettiğinin görüldüğünü ve bu kişilerin bulunup ifadelerinin alınacağını belirtti. Polis, ayrıca zanlının ülkeden deport edilmesi için Muhaceret Dairesine yazı yazılacağını ifade ederek, 3 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)