Polis zanlıyı Barış Ruh’ta kontrol ettirecek…

Lapta’da meydana gelen katle teşebbüs suçundan tutuklanan Osman Çelik mahkemeye çıkarıldı.

Polis çavuşu Tufan Yoncacı, 26 Mayıs tarihinde, saat 09.00 sıralarında, Lapta'da Piyale Paşa Sokak üzerinde M.A.’ya (E-72) ait ikametgâhta bahçıvanlık yapan zanlının aynı yerde demir kesme işi yapan Nazım Pala ile bahçe budama makasını kaymaklamadığı gerekçesiyle tartıştığını, önce elleriyle vurarak darp ettiğini, daha sonra üzerinde bulunan 6 buçuk santimlik çakı ile Pala’nın boynunda 7 santim kesi oluşmasına neden olduğunu ifade etti.

Polis, zanlının aynı gün yakalandığını, ertesi gün mahkemeye çıkarılarak hakkında 2 gün tutuklama emri alındığını söyledi.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının Barış Ruh’ta kontrolden geçirileceğini ifade ederek, 7 gün ek süre istedi. Yargıç Özge Uğraşın talebi kabul etti.

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28/05/2021 19:02