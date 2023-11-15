Polise geçersiz hale gelmiş ehliyet ibraz etti

Polise geçersiz hale gelmiş ehliyet ibraz ettiği ortaya çıkan Ahmad Al Mahmoud tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Şefik Karabardak olguları aktardı.

Polis, zanlının 10 Kasım 2023 tarihinde Alayköy’de gerçekleştirilen trafik denetimleri esasında ekiplere ikinci bir sürüş ehliyeti ibraz ettiğinin ortaya çıktığını söyledi.

Polis, Ahmad Al Mahmoud’un 27 Nisan 2023 tarihinde kayıp başvurusu yapıp, ikinci bir ehliyet aldığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlının ikinci ehliyetine 31 Ekim 2023 tarihinde alkollü sürüşten dolayı el konulduğunu belirtti. Polis, zanlının daha önce kaybettiği ehliyetini evini taşırken bulduğunu ve onu kullanmaya devam ettiğini ancak polise beyanda bulunmadığını açıkladı. Polis memuru, zanlının alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulmasına rağmen, eski ehliyeti ile trafiğe çıkarak, suç işlediğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının kayıp olduğunu beyan ettiği ve geçersiz hale gelen ehliyeti kaç kez kullandığının araştırılacağını açıkladı.

Polis memuru, soruşturma kapsamında zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)