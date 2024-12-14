Polise Giriş-Çıkış Dökümü İçin Gitti, İzinsiz İkametten Tutuklandı

KKTC’de İzinsiz İkamet etmek suçundan tutuklanan zanlı Rehena Begun bugün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Nevzat Gün mahkemede olguları aktardı. Polis, 13.12.2024 tarihinde saat 13:30 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret şubesine giriş çıkış dökümü almak için giden Rehena Begun'un yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 28.03.2024 – 28.03.2025 tarihleri arasında çalışma izni çıkardığı ancak 31.08.2024 tarihinde çalışma izninin iptal edildiğini ve 31.08.2024 tarihinden itibaren 134 gün KKTC’de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının aynı gün suçüstü hali gereği tutuklanmış olup soruşturmanın devam ettiğini kaydetti. Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)