Polise işlem yapmak için kaçak gitti, olduğu ortaya çıktı

KKTC’de ikamet izinsiz olarak yaşayan Nijeryalı David Kamara polise işlem yapmaya gidince yakalandı. Tutuklanan zanlı bugün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru İpek Üzüm mahkemede olguları aktardı. Polis, 17 Ocak 2024 tarihinde saat 18.30 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bir işlem yaptırmak için gelen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 29 Kasım 2022 tarihinden beri 414 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak kaldığının belirlendiğini söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, Muhaceret Dairesinden yapılan kontrolde ülkede kaçak yaşadığının teyit edildiğini belirtti. Polis memuru, Nijerya uyruklu zanlının ülkede herhangi bir yasal bağı olmadığını ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, ikamet izinsiz suçunun 6 aya kadar hapis öngören ve gün geçtikçe yaygınlaşan bir suç olduğunu belirterek, zanlının 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. (Kamalı Haber)