Polise yalan bilgi veren iki kişi tutuklandı

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28/10/2024

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Polise yalan bilgi veren iki kişi tutuklandı

Girne’de Ziya Rızkı Caddesi'nde, dün meydana gelen trafik kazasında, polise yalan bilgi veren iki kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, S.G.B’nin (E-33) kullanımındaki araçla trafik kazası yaptığı halde, kazayı üstlenmesi için V.S’yi (E-37) teşvik etmesi sonucu, V.S’nin kaza anında söz konusu aracı kendisinin kullandığı yönünde polise yalan bilgi verdiği tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Polisin meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.

28/10/2024 13:42
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TAGS: polis, haber, kktc
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