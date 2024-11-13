Gazimağusa’da Aşıklar Tepesi yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasıyla ilgili polise yalan bilgi veren şahıs tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 3 Kasım’da meydana gelen kazada İnanç Bilinçli yönetimindeki GG 660 plakalı araçla seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp takla attığı ve araç sürücüsü İnanç Bilinçli ile araçtaki yolcu Erkan Mutela’nın yaralanarak hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti.

Yürütülen ileri soruşturmada kaza anında söz konusu araç sürücüsünün İnanç Bilinçli değil, Erkan Mutela olduğu belirlendi.

Polise yalan bilgi verdiği tespit edilen Erkan Mutela tutuklandı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.