Polisi Darp Eden Zanlı Cezaevine Gönderildi!

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen “polisi darp görevinden men, kasti hasar, rahatsızlık, uygunsuz tavır ve hareket” suçlarından tutuklanan Tuğba Tiken dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Nazmi Doğan mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 31.10.2024 tarihinde saat 02:30 raddelerinde Lefkoşa'da, Lefkoşa Devlet Hastanesi önünde bulunan ve umumi bir yer olan Doktor Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak sureti ile rahatsızlık yapıp el kol hareketleri yaparak uygunsuz tavır ve harekette bulunduktan sonra yerde bulmuş olduğu demir boru ile Lefkoşa Şehir içi otobüslerine ait bilet kesme kabininin sol yan camını, Simit Dünyasına ait seyyar Simit arabasının camlarını, henüz kime ait olduğu tespit edilemeyen EJ 767 plakalı Mercedes marka park halindeki aracın sol dikiz aynasını, bir öğrenciye ait park halindeki Opel Vectra marka aracın arka camını, Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedaviler Kurumu'na ait RHA 4474 plakalı park halindeki Ford Fiesta marka aracın arka camını, RHA 3056 plakalı Citroen Relay marka park halindeki van aracın arka camını kasten ve kanunsuz olarak vurup kırarak kasti hasara uğrattığını söyledi. Polis, zanlının olay yerine gelen ve kendisini tutuklamaya çalışan görevli polis memurunun görevini yapmasını engelleyip görevinden men edip sağ kolunun omuz kısmından çıkmasına sebebiyet vererek, memuru darp ettiğini açıkladı. Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, benzer suçlardan birçok sabıkası olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir ay süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.