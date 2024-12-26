Polisi görünce balkondan atlayan şahıs kaçak çıktı

Lefkoşa'da, dün saat 22:00 sıralarında bir apartman dairesinde yüksek sesle müzik dinlendiği ve diğer apartman sakinlerinin rahatsız olduğu yönünde polise yapılan ihbar üzerine, söz konusu daireye operasyon düzenlendi. Polis, daireyi ziyaret ettiği sırada, 29 yaşındaki Prosper Lukman Yusuf polisi fark ederek ikametgahın balkonundan yaklaşık 10 metre yükseklikten atladı. Olay sonucunda YUSUF, ciddi şekilde yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tedavi sonrasında, sol ayak bileğinde çoklu kırık tespit edilen Yusuf, Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.

Ayrıca yapılan muhaceret kontrolünde, YUSUF'un ülkede yasal statüsü olmadığı ve ikamet izinsiz olarak bulunduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.