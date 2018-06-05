Mağusa’da düzenlenen operasyon sonucunda Umut Keloğlu ile Can Velat Gönen’in tasarrufunda Extacy türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 115 adet hap ele geçirildi. Polisi görünce konu hapları yere atarak kaçmaya çalışan zanlı Keloğlu ile Gönen makul güç kullanılarak tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Keloğlu ile Gönen aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Polisi görünce haplardan kurtulmaya çalıştılar...

Meselenin tahkikat memuru Hasan Derman, 4 Haziran tarihinde alınan bir bilgide zanlı Umut Keloğlu’nun tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Zanlı Umut Keloğlu’nun, zanlı Can Velat Gönen ile birlikte Galeria Sineması önünde tespit edildiklerini belirten Derman, zanlıların tespit edilmesi üzerine zanlı Keloğlu’nun, giymekte olduğu şortun ön cebinden çıkardığı naylon poşet parçası içerisinde bulunan Extacy türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 100 adet hapı, zanlı Gönen’in ise elinde bulundurduğu naylon poşet parçası içerisindeki Extacy türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 15 adet hapı yere attığını açıkladı. Akabinde zanlıların kaçmaya çalıştığını belirten Derman, her iki zanlının da makul güç kullanılarak alıkonulduklarını ve tutuklandıklarını söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ve zanlıların konu hapları nereden tedarik ettikleri yönünde de soruşturma başlattıklarını belirten Derman, zanlı Keloğlu ile Gönen’in 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Tutuklu kalacaklar...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Umut Keloğlu ile Can Velat Gönen’in tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.