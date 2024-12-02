Polisi Görünce Uyuşturucuyu Otların İçine Attı: Üç Kişi Tutuklandı

Lefkoşa’nın Metehan bölgesinde dün gece polisi görünce park halindeki araçtan inip tasarrufundaki uyuşturucu maddeyi otların içine atan şahıs ile araçtaki iki kişi tutuklandı. Araçta bıçak ve tecavüz-i alet de tespit edildi.

Polis Basın Bülteni'ne göre olay, saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri devriye yaparken yol kenarında park halinde bulunan bir araç içerisindeki şahısları şüpheli olarak görüp, kontrol maksatlı aracın yanına gitti. Polisi fark eden aracın şoförü M.V.B. (E-21), araçtan inip, tasarrufunda bulunan bir şeyi otların içine attı. Polis, yaptığı inceleme sonunda atılan maddenin yaklaşık 1 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu olduğunu tespit etti.

Araçta yapılan aramada ise yaklaşık 2 gram ağrılığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir adet bıçak ve ahşap sopa bulundu.

Soruşturma kapsamında M.V.B., ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen konu araçtaki yolcular E.K. (E-19) ve İ.C. (E-24) tutuklandı.

Polisin soruşturması sürüyor.

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Alkollü şahıs yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yaratmaktan tutuklandı

Gazimağusa’da dün S.Y.(E-33), 238 mlgr alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu bir sırada, kardeşinin kendisine laf söylediği gerekçesiyle sinirlenip yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Gazimağusa’da dükkan açma ve hırsızlık… İki tutuklu

Gazimağusa’da dün bir işyerinde meydana gelen “dükkan açma ve hırsızlık” meselesiyle ilgili iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinin penceresi açılıp içeriye girildi ve bir adet dizüstü bilgisayar ile bilgisayara ait şarj cihazı ve faresi, 4 adet pos cihazı ve döner makinesine ait bir adet dişli mekanizma çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Ö.K.(E-26) ve M.D.(E-26) tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.