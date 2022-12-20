Polisi kandıramadı

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20/12/2022

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Polisi kandıramadı

Lefkoşa’da iki gün önce meydana gelen kazada sürücüler değişti.

Haber Kıbrıs'ın edindiği bilgiye göre, Trafik Şube Amirliği ekiplerinin detaylı soruşturması sayesinde gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

18 Aralık saat 02.10 sıralarında kaza yaptığına dair polise ihbarda bulunan ve oğlunun yerine direksiyon başına geçen bir sürücü, polisi kandırmak istedi.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görevli Trafik Şube amirliği ekipleri, gerçek sürücüyü kısa sürede tespit etti. Kazada sürücü değişikliğine gidildiği anlaşıldı.

 

20/12/2022 21:11
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TAGS: Polisi kandıramadı
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