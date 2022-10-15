Polisi kandıramadılar

Özel Haber

Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde, 8 Ekim’de meydana gelen kazada sürücüler değişti, trafik şube amirliği ekiplerinin dikkati sayesinde gerçek 7 gün sonra ortaya çıktı.

8 Ekim’de öğlen saat 12.00 raddelerinde kaza yaptığına dair polise ihbarda bulunan bir sürücü, polisi kandırmak istedi.

Kazayla ilgili detaylı bir soruşturma yürüten Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görevli Trafik Şube amirliği ekipleri, gerçek sürücüyü tespit etti. Kazada sürücü değişikliğine gidildiği anlaşıldı.

Polis, kazanın da öğlen saat 12.00 değil, aynı gün saat 01.30’da meydana geldiğini de belirledi.

Gece saatlerinde kazayı yapan sürücünün ehliyetine el konulmasından dolayı böyle bir yola başvurduğu anlaşıldı.

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15/10/2022 17:01