Polisi yönetenler cesur olmalı
01/10/2018
Hüseyin Ekmekci
Adalet ve apolet
Polis için söylenen en güzel cümledir:
“Polis teşkilatı, adalet sisteminin azı dişidir…”
Bu zaman zaman itfaiye ve bekçiler için de söylenir ama…
Polis, ilk müracaat edilen yerdir.
Bir çok olayı büyümeden ancak polisle önleyebilirsiniz…
Vatandaşın “elini uzatsa tutacağı” uzaklıktadır polis.
Peki bizde tablo nedir?
Polis yorgun…
Polis kırgın…
Polis bıkkın…
Polis kendisini yönetene güvenmiyor…
Polis kendi içerisindeki atamaların dahi “adil” yapıldığını düşünmüyor.
Her atama mahkemeden dönüyor.
Polisin çalışma saati fazla.
Polisin ek mesaisi az.
Polisiz özlük hakları diğer kamu çalışanlarına göre yağmalanmış…
Bunlar gerçekler…
Ama polis teşkilatı kendi içerisinde bunları yaşıyor diye…
Polis öfkeli…
Polis nemelazımcı…
Polis görevini savsaklıyor…
Polis vatandaşa şiddet uyguluyor…
Polis tahkikatlarda zafiyet gösteriyor.
Bunları seyreden vatandaş ne yapıyor?
Polise güvenmiyor…
Adalet sekteye uğruyor…
Bunun yarattığı umutsuzluk da cabası…
Peki…
Polisi yönetenler ne yapıyor?
Disiplini kim sağlıyor?
Polisin hakkını kim arıyor?
Vatandaşın mağduriyetini kim savunuyor?
Kim?
Tabii ki Polis Genel Müdürü…
Başka muhataba da gerek yok.
Polis Genel Müdürü sayın Süleyman Manavoğlu’nun omuzundaki kalabalık apolet, bunu gerektirir.
Polis mutsuz, umutsuz, mağdur ya…
Vatandaş daha da mağdur…
Adalet sekteye uğruyor.
Hal böyle olunca…
Karakolda şiddet artıyor…
Hücrede ölüm oluyor…
Sokakta şiddet artıyor…
Sayın Süleyman Manavoğlu…
Elinizi masaya vurmak için ne bekliyorsunuz?
O apoletler, tüm bu olumsuzlukları düzeltmeyecekse, ne işe yarar?
Bunun kendinize sorun…
Emeklilik ve polis müdürlüğünün devamı arasında bir tercih yapın…
Ama; gereğini yapın…
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