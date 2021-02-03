Polisin denetimleri sürüyor

Yasağa rağmen açık olan iş yeri ile ilgili 2 kişi hakkında ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 10 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

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03/02/2021

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Polisin denetimleri sürüyor

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 02-03.02.2021 tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 10 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, kapalı olması gereken 1 iş yerinin yasal emirlere uymayarak açık olduğu tespit edildi.

Yasağa rağmen açık olan iş yeri ile ilgili 2 kişi hakkında ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 10 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

03/02/2021 09:48
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TAGS: haber, kıbrıs, sokağa çıkma yasağı
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