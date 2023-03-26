Polisin dur ihtarına uymadı...

Narkotik ve Kaçakcılığı önleme ekipleri tarafından gerçekleştirilen (Beyaz OK) operasyonunda tutuklanan zanlı Andreas Georgiou mahkeme huzuruna çıkarıldı.

(Kamalı Haber)

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder 25 Mart 2023 tarihinde saat 18:30 raddelerinde Müdürlükte görevli polis ekibi tarafından zanlı Andreas Georgiou’nun kullandığı PBK 675 plakalı araç Kermiya bölgesinde tespit edilmesine müteakip konu araç Narkotik polisleri tarafından durdurulmak istediği sırada zanlının, konu aracı polislerin üzerine sürüp polis aracına çarpıp polisin dur ihtarına uymayarak olay mahallinden kaçmaya çalışması üzerine polisler tarafından önce havaya sonrada aracın sol arka lastik kısmına tabanca ile ateş açılmasına rağmen kaçmaya devam ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis olaya müteakip zanlının Öğretmenler Caddesi-Gönyeli üzerinde bulunan bir petrol istasyonu içerisinde tespit edilmesine müteakip polislere direnç gösterip yaya olarak kaçmaya çalışması üzerine makul kuvvet kullanılarak etkisiz hale getirilip tutuklandığını söyledi. Polis memuru Ozana Özder zanlının huzurunda kullanımında bulunan PBK 675 plakalı araç içerisinde yapılan kontrolde yolcu koltuğu altında şeffaf naylon içerisinde yaklaşık 28 gram ağırlığında ve polisten kaçarken Profesör Ahmet Şükrü Esmer Sokak üzerindeki ağaç altına atmış olduğu siyah renk çanta içerisinde yaklaşık 1 kilo ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının şubeye götürüldüğünü ve yunanca tercüman eşliğinde yapılan sorgusunda itiraf içerikli beyanları olduğunu, bu beyanların araştırılacağını ayrıca incelenmesi gereken kamera görüntüleri de olduğundan zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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26/03/2023 12:44