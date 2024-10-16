Polisin, Kamu İşletme İzinli Araçlara Yönelik Denetimleri Sürüyor

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16/10/2024

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Polisin, Kamu İşletme İzinli Araçlara Yönelik Denetimleri Sürüyor

Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Trafik ekipleri, kamu işletme izni ile yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Dünkü denetimlerde 17 sürücü rapor edildi. 

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında, kamu işletme izni ile yolcu taşımacılığı yapan araçlar da kontrol edildi.

Denetimler kapsamında, araçların kamu işletme izninde belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen 17 araç sürücüsü rapor edildi ve yasal işlem başlatıldı.

16/10/2024 11:08
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TAGS: haber, kıbrıs
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