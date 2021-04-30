Polisin öldürdüğü siyahi çocuğun kemiklerini kullanmışlar: Üniversiteden özür geldi

ABD’nin Pennsylvania Üniversitesi’nde Profesör Janet Monge tarafından 2019 yılından itibaren öğrencilere adli antropoloji dersi verildiği sırada kullanılan kemiklerin 36 yıl önce polis helikopteri tarafından bombalanan evde ölen siyahi bir genç kıza ait olduğu ortaya çıkmıştı. Olay sonrası üniversiteye tepki yağdı. Pennsylvania Üniversitesi yetkilileri, ölen kızın ailesinin izni olmadan kemiklerinin derste kullanılması nedeniyle özür yazısı yayınladı.

Janet Monge.

Pennsylvania Üniversitesi Arkeoloji ve Antropoloji Müzesi Müdürü Christopher Woods ve bölüm dekanı Wendell Pritchett tarafından yapılan açıklamada Penn Müzesi ve Pennsylvania Üniversitesi, MOVE evinden toplanan insan kalıntılarının araştırma ve öğretim için kullanılmasına izin verdiği ve kalıntıları çok uzun süre sakladığı için özür diliyor” ifadeleri yer aldı.

36 YIL ÖNCE OPERASYON

Öte yandan, Move üyeleri, siyahi hareketine bağlılıklarını göstermek için Africa soyadını alıyor. 1972 yılında kurulan Move siyahi kurtuluş örgütü ile polis arasında, 1978’de bir polisin ölümüne, 16 polis ve itfaiyecinin yaralanmasına neden olan çatışmalar meydana geldi. 1985 yılında ise polis, örgütün 6221 Osage Bulvarı’ndaki binasına helikopterden iki bomba atmış çıkan yangında 6 yetişkin ile birlikte 5 çocuk hayatını kaybetmişti.

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30/04/2021 13:13