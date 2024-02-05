Polisin trafik denetimleri sürüyor

Ülke genelinde polis tarafından dün yapılan trafik denetimlerinde bin 697 araç sürücüsü kontrol edildi.

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05/02/2024

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Polisin trafik denetimleri sürüyor

Ülke genelinde polis tarafından dün yapılan trafik denetimlerinde bin 697 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrollerde 270’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 11’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak, 17’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 17’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 36’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 53’ü diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 412 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklandı, 39 araç ise trafikten men edildi.

05/02/2024 18:51
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TAGS: polis denetim
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