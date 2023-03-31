Polisin trafikteki alkol denetimleri sonuç veriyor

Polis Genel Müdürlüğü, polisin trafikteki “etkin alkol denetimleri” sayesinde, geçen yılın 25-31 Mart tarihleri ile bu yılın aynı dönemleri arasındaki zaman diliminde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapan ve alkol tesiri altında araç kullanıp rapor edilen sürücülerin sayısında azalma olduğunu bildirdi.

2022 yılının 25-31 Mart tarihlerine kıyasla, bu yılın aynı döneminde alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapan sürücü sayısı 6’dan 4’e; alkollü içki tesiri altında araç kullanıp rapor edilen sürücü sayısı ise 37’den 20’ye düştü.

Polis Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, trafik kazalarının meydana gelmesinde “en önemli etkenlerden olan alkollü içki tesiri altında araç kullanma ile ilgili polisin denetimlerinin hız kesmeden devam ettiği” belirtilerek, 2022 ve 2023 yıllarının 25-31 Mart tarihlerinde alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapan ve alkollü içki tesiri altında araç kullanıp rapor edilen sürücülerin sayısına ilişkin bir tablo paylaşıldı.

Bu tabloya göre, 2022 yılında 25-31 Mart tarihleri arasında alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapan sürücü sayısı 6 iken, 2023 yılının aynı döneminde bu sayı 4’e düştü. Geçen yıl 25-31 Mart tarihlerinde, toplam 37 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanıp rapor edilirken, bu sürücülerin sayısı 2023 yılının aynı döneminde ise 20 oldu.

-Alkollü içki tesiri altında rapor edilen sürücü sayısında Girne başı çekmeye devam ediyor

İlçelere bakıldığında ise, geçen yıl 25-31 Mart tarihlerinde, başkent Lefkoşa’da 3 ve Girne’de 3 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yaparken, bu yılın aynı döneminde bu sürücülerin sayısı Lefkoşa’da 1, Gazimağusa’da 2 ve Girne’de 1 olarak kaydedildi.

Yine ilçeler bazında, geçen yıl 25-31 Mart tarihlerinde, başkent Lefkoşa’da 9 ve Gazimağusa’da 5, Girne’de 23 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanıp rapor edilirken, bu sürücülerin sayısı 2023 yılının aynı döneminde, Gazimağusa’da 4 Girne’de 13, Lefkoşa, Güzelyurt ve İskele’de ise birer sürücü olarak kaydedildi.

PGM, “Unutmayın! Alkol algıları köreltir ve dikkati dağıtır, alkollü içki tesiri altında araç kullanmayınız” uyarısında bulunurken sürücülere “kazasız ve güvenli sürüşler” dilendi

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31/03/2023 16:26