Polisin uyarısına rağmen sınırı geçti

ads ads ads ads
05/12/2022

ads
Polisin uyarısına rağmen sınırı geçti

Lefkoşa’da, bugün saat 14.15’te Güney Kıbrıs Rrum Yönetimi bölgesinden kullanımındaki aracı  ile gelen  A.N. (E-34), diplomatik geçişler için kullanılan Ledra Palas Kara Giriş Kapısından aracı ile geçmek istemesi üzerine polisin tüm uyarı ve çabalarına rağmen aracını sürüp barikatta bulunan bariyere hasar vererek KKTC’ye kanunuz olarak giriş yaptı. Olayın meydana gelmesi üzerine Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri kayıtları yardımı ile kısa sürede tespit edilen zanlı polis ekipleri tarafından Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

05/12/2022 15:11
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.