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Polisle Çatışan Anadolu Efes'in Eski Oyuncusu Honeycutt Hayatını Kaybetti

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08/07/2018

Polisle Çatışan Anadolu Efes'in Eski Oyuncusu Honeycutt Hayatını Kaybetti
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Anadolu Efes'in eski basketbolcusu Tyler Honeycutt'ın polisle girdiği çatışma sonucunda hayatını kaybettiği bildirildi. 
Los Angeles polis departmanından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki basketbolcunun polislere ateş açtıktan sonra Sherman Oaks bölgesindeki bir eve saklandığı, eve giren polisler tarafından da ölü bulunduğu kaydedildi. 
Açıklamada, kariyerinde bir dönem Sacramento Kings forması da giyen Honeycutt'ın ismi verilmezken, hiçbir polis memurunun yaralanmadığı bilgisi paylaşıldı. 
Honeycutt'ın hayatını kaybettiğini oyuncunun menajeri Aaron Mintz de sosyal medya hesabından doğruladı

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TAGS: polis, anadolu efes, honeycutt
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