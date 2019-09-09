“Polisler sivil kimlik kartına kavuşuyor”

Polis mensuplarının polislik mesleğine başlamalarından itibaren sivil kimlik kartları Polis Genel Müdürlüğü tarafından alınmakta ve yerlerine Polis Kimlik Kartı verilmekteydi. Dolayısı ile polis mensupları sivil hayatlarında da Polis Kimlik Kartı kullanmak zorunda kalıyorlardı. Bu durum, polislerin sivil yaşamlarına zaman zaman olumsuz yansımakta, bireylerin polislik kişiliklerinin yaşamın her alanında deşifre olmasına sebep olarak kişi mahremiyetini bozmaktaydı. Ayrıca yurt dışında polis kimliğinin deşifre olması da Polis Örgütü açısından bazı sakıncalar doğurmaktaydı.

Yaşanan sorunun ortadan kaldırılması, polis mensupları tarafından uzun yıllardır talep edilmekteydi. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars imzası ile 09.09.2019 tarihi itibarı ile Polis Genel Müdürlüğü ve Nüfus Kayıt Dairesi’ne gönderilen genelge ile Polis Mensuplarının sivil kimlik kartı almalarının önü açıldı.

Hizmetin sunulmasında yığılma ve aksaklıkların yaşanmaması için, 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren belli bir program dahilinde ve toplamda 6 ay içerisinde tüm polis mensuplarına sivil kimlik kartı verilmesi planlanıyor. Başvurularla ilgili yapılan programın aşağıdaki şekilde olduğu açıklandı:

Başvuranın Doğum Ayı Başvuru Zamanı

Ocak-Şubat 2019 Ekim ayı boyunca.

Mart-Nisan 2019 Kasım ayı boyunca.

Mayıs-Haziran 2019 Aralık ayı boyunca.

Temmuz-Ağustos 2020 Ocak ayı boyunca.

Eylül-Ekim 2020 Şubat ayı boyunca.

Kasım-Aralık 2020 Mart ayı boyunca.

Başvuru Yapılacak Birimler

1. Lefkoşa Kaymakamlığı.

2. Gazimağusa Kaymakamlığı.

3. Gazimağusa Kaymakamlığı Akdoğan Bucağı.

4. Gazimağusa Kaymakamlığı Geçitkale Bucağı.

5. Girne Kaymakamlığı.

6. Girne Kaymakamlığı Çamlıbel Bucağı.

7. Güzelyurt Kaymakamlığı.

8. Lefke Kaymakamlığı.

9. İskele Kaymakamlığı.

10. İskele Kaymakamlığı Mehmetçik Bucağı.