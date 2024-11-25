Polislere bıçak salladı!

(Kamalı Haber)- Lefkoşa'da meydana gelen “Kanunsuz Bıçak Taşıma, Rahatsızlık Ve Uygunsuz Tavr-ı Hareket” suçlarından tutuklanan Fırat Gürler dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ali Yeşildal mahkemede olguları aktardı. Polis, 22.11.2024 tarihinde saat 10:00 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Devlet Hastanesi Barış Ruh ve Sinir Hastalıları hastanesi kendisine tedavi yapılmadığı gerekçesiyle yüksek bir sesle ' tedavi yapılmazsa kendimi keserim" diye bağırıp elleri ile kollarını gelişi güzel sağa, sola sallayarak “Rahatsızlık ve Uygunsuz Tavrı Harekette” bulunduktan sonra kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurmuş olduğu ağız uzunluğu 9.5cm toplam uzunluğu 21 cm olan çakıyı o sırada olay yerinde bulunan ve Lefkoşa Adli Şube Amirliğinde görev yapmakta olan polis memurlarına gösterdikten sonra bahse konu çakıyı sağ el bilek üstüne sürterek 5 cm kesi oluşmasına sebebiyet verdiğini, makul güç kullanılarak suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu çakının emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada zanlımın 20 Kasım,21 Kasım ve 22 Kasım 2024 tarihlerinde Barış Sinir ve Ruh Hastalıkları hastanesine tedavi olmak için gittiğini ve orada huzursuzluk çıkararak saldırgan davranışlarda bulunduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde kameraları incelediklerini, hastaneden ifadeler aldıklarını belirtti. Polis, zanlının açıkta davası ve benzer suçlardan birçok sabıkası olduğunu kaydeden polis, serbest kalması halinde başkalarına zarar verebileceğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin tedavi talebiyle 4 kez hastaneye gittiğini ancak kabul edilmediğini ifade ederek, “Bu şahsın aynı suçları işlediği belirtiliyor. Eğer cezaevine giderse çıktığında yine aynı suçları işleyecek, cezaevi değil hastaneye yatırılması gerekiyor” dedi.

Mahkemede konuşan zanlı ise sinir hastası olduğunu, istemeden baz davranışlar sergilediğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Buray Necdet, zanlının tutuklu yargılanmasına, bu amaçla bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine, cezaevine konulmadan önce Barış Sinir ve Ruh Hastalıkları hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

Zanlı kararın ardından “ben suçlu değilim, hastayım” diyerek bağırdı.