Polis:Şikayetçi hayati tehlikeyi atlattı

Gazimağusa’da 29.10.19 tarihinde evinin bahçesine girerek kendisine küfür ettiği gerekçesiyle aralarında çıkan tartışma sonucu A.M nin başına keser ile vurup kafatasında kırık oluşmasına neden olan Erol Sungur vahim bedensel zarar suçlamasıyla aynı gün tutuklanmış, şikâyetçi ise hastanede müşahede altına alınmıştı.

Tutuklandığı günden bugüne değin tutuklu bulunan zanlı bugün 5.11.19 tarihinde teminat maksatları bakımından yeniden mahkemeye çıkarıldı. İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Şükrü Hafız olgularla ilgili bilgileri anımsattı. Şikâyetçinin hayati tehlikeyi atlattığını ve durumunda iyileşme meydana geldiğini belirten Hafız, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 3000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kişinin 50000 TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

05/11/2019 15:34