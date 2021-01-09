Poliste tutuklu olan zanlıların yeni suçları ortaya çıktı

Mormenekşe-Mutluyaka anayolu üzerinde , 6 ve 12 Kasım 2020 tarihleri, 06.00-11.00 saatleri arasında bir inşaat alanı içerisinden bir şahsa ait 400 kolon sıkma kelepçelerini çalan E.A. (E-43), R.K. (E-31) ve A.A.’nın (E-46) benzer suçlardan tutuklu oldukları tespit edildi.

Polis, ayrıca E.A. ve A.A.’nın, 05 ve 11 Şubat 2019 tarihleri arasında İskele’de Doktorlar sitesi bölgesinde bulunan bir inşaat sahasından başka bir şahsa ait 200 adet kalıp sıkma kelepçesini çaldıklarının da tespit edildiğini kaydetti.

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09/01/2021 16:41