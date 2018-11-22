Poliste yine vekaleten görevlendirme

Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu imzası ile yayınlanan genelge, polis içerisinde çok sayıda vekaleten atama içeriyor.

Vekaleten 4’üncü derecede görev yapan isimler, genelge ile 3’üncü derece Polis Müdür Muavini görevine getirildi.

Polis içerisinde açılmayan münhaller ve verilmeyen terfilerin yarattığı rahatsızlık sürerken, müdürlüğün yine atama ile ve sınavsız vekaleten görevlendirmeler yapması, yeni huzursuzluklara gebe.

Atamaların, Polis Yasası’na aykırı olduğunun altı çizilirken, bu hukuksuzluktan, Başbakanlık da sorumlu tutuluyor.

İşte vekaleten görev alan polis müdür muavinleri ve görev yerleri:

Rütbe Adı Soyadı Görev Yeri

Polis Müdür Muavini Sıtkı Erkıvanç Girne Polis Müdür Velili

Polis Müdür Muavini Zafer Zaifer PGM Adli Polis Müdür Vekili

Polis Müdür Muavini Ahmet Soyalan Lefkoşa Polis Müdür Vekili

Polis Müdür Muavini Mustafa Ceylanlı PGM İdari İşler ve Özgürlük İşleri Müdür V.

Polis Müdür Muavini Ahmet Beşerler İskele Polis Müdür Vekili

Polis Müdür Muavini Hüseyin Sağıroğlu PGM Polis Okulu Müdür Vekili

Polis Müdür Muavini Kasım Kuni PGM Özel Harekat Müdür Vekili

Polis Müdür Muavini Kaan resa Saçar PGM İdari Polis Müdür Vekili

Polis Müdür Muavini Hüseyin Kadir Çete PGM Trafik Müdür Vekili

Polis Müdür Muavini Ahmet Özmenek PGM İtfaiye Müdür Vekili

Polis Müdür Muavini Erdal Şanlıdağ PGM İletişim ve Bilgi İşlem Müdür Vekili

Polis Müdür Muavini Mehmet Barış Sel PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdür Vekili