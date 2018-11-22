HABER KIBRIS

Poliste yine vekaleten görevlendirme

Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu imzası ile yayınlanan genelge, polis içerisinde çok sayıda vekaleten atama içeriyor

ads
22/11/2018

Poliste yine vekaleten görevlendirme

Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu imzası ile yayınlanan genelge, polis içerisinde çok sayıda vekaleten atama içeriyor.

Vekaleten 4’üncü derecede görev yapan isimler, genelge ile 3’üncü derece Polis Müdür Muavini görevine getirildi.

Polis içerisinde açılmayan münhaller ve verilmeyen terfilerin yarattığı rahatsızlık sürerken, müdürlüğün yine atama ile ve sınavsız vekaleten görevlendirmeler yapması, yeni huzursuzluklara gebe.

Atamaların, Polis Yasası’na aykırı olduğunun altı çizilirken, bu hukuksuzluktan, Başbakanlık da sorumlu tutuluyor.

İşte vekaleten görev alan polis müdür muavinleri ve görev yerleri:

Rütbe                                      Adı Soyadı                Görev Yeri

Polis Müdür Muavini                Sıtkı Erkıvanç           Girne Polis Müdür Velili

Polis Müdür Muavini                 Zafer Zaifer               PGM Adli Polis Müdür Vekili

Polis Müdür Muavini                Ahmet Soyalan         Lefkoşa Polis Müdür Vekili

Polis Müdür Muavini                Mustafa Ceylanlı      PGM İdari İşler ve Özgürlük İşleri Müdür V.

Polis Müdür Muavini                Ahmet Beşerler        İskele Polis Müdür Vekili

Polis Müdür Muavini                Hüseyin Sağıroğlu     PGM Polis Okulu Müdür Vekili

Polis Müdür Muavini                Kasım Kuni               PGM Özel Harekat Müdür Vekili

Polis Müdür Muavini                 Kaan resa Saçar        PGM İdari Polis Müdür Vekili

Polis Müdür Muavini                Hüseyin Kadir Çete   PGM Trafik Müdür Vekili

Polis Müdür Muavini                Ahmet Özmenek      PGM İtfaiye Müdür Vekili

Polis Müdür Muavini                Erdal Şanlıdağ          PGM İletişim ve Bilgi İşlem Müdür Vekili

Polis Müdür Muavini                Mehmet Barış Sel     PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdür Vekili

 

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Poliste yine vekaleten görevlendirme, haber, kıbrıs,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.