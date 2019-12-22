Polisten 3 bölgede etkin kontrol!

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren; bet ofisleri, gece kulüpleri, eğlence mekanları, restoranlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde kontroller gerçekleştirilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 650 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 116 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 3 araç sürücüsü tutuklandı ve 3 araç ise trafikten men edildi.

Girne’de 17 kişiye yasal işlem 3 araç ise trafikten men edildi…

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler ve pansiyonlarda kontroller gerçekleştirildi.

Pansiyonlarda yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 17 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 460 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 68 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 3 araç ise trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta 1 araç sürücüsü tutuklandı

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren; bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 258 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 61 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 1 araç sürücüsü ise tutuklandı.

22/12/2019 12:45