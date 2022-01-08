Polisten 5 bölgede sıkı denetim! Binden fazla kişiye ceza kesildi…

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk alanları içerisinde dün saat 22.00 - 02.00 saatleri arasında, asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Yapılan denetimler sonucunda;

Lefkoşa’da faaliyet gösteren kumarhane ve gece kulüpleri kontrol edildi. Kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 23 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Lefkoşa’da 339 sürücüye ceza…

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu ise 840 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 339 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çeşitli suçlardan 15 araç trafikten men edilirken 1 araç sürücüsü ise tutuklandı.

Gazimağusa’da 124 sürücüye ceza, 4 araç ise trafikten men

Gazimağusa’da; faaliyet gösteren gece kulüpleri kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde yapılan kontrolde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 6 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 540 araç kontrol edildi ve 124 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı, 4 araç ise trafikten men edildi.

Girne’de kumar oynayan 47 kişiye işlem

Girne’de; faaliyet gösteren kıraathaneler ve pansiyonlar kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde yapılan kontrolde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 47 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu 350 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 225 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çeşitli suçlardan dolayı 10 araç trafikten men edildi ve 3 araç sürücüsü ise tutuklandı.

Güzelyurt’ta 2 araç trafikten men 1 araç sürücü tutuklandı

Güzelyurt’ta; faaliyet gösteren bet ofisi, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu ise 638 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 171 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken çeşitli suçlardan dolayı 2 araç trafikten men edildi ve 1 araç sürücüsü ise tutuklandı.

İskele’de 123 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı

İskele’de; faaliyet gösteren eğlence mekanları ile kumarhanelerde yapılan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 2 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu 350 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 123 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

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08/01/2022 13:29